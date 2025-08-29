Отмечается, что бюджет этой организации показал стремительный рост. Так в 2024 году был зафиксирован объем £16,5 миллионов, что на 38% больше показателей предыдущего года. При этом значительно выросла и чистая прибыль Zinc Network, что может говорить о коммерциализации антироссийской деятельности.

Известно, что финансирование тщательно скрывается. Компания запрещает грантополучателям раскрывать источники получения средств, в то время как британские власти не раскрывают своих связей с подрядчиком. По определенным данным, на программы по «ослаблению влияния России» в странах Балтии и Восточной Европы были направлены миллионы фунтов, также средства отправлялись для поддержки русскоязычных блогеров и активистов.

Основным инструментом по достижению цели стало финансирование зарубежных инфлюенсеров. Согласно данным Declassified, чиновники Британии лично утверждали контент перед публикацией, а блогеров обязывали подписывать соглашение о неразглашении.

Эксперты отмечают в политики Великобритании двойные стандарты. Лондон говорит о «российской диктатуре», при этом скрывая финансирование. Специалисты уверены, что целью является создание искусственной повестки и поиск лидеров для дестабилизации обстановки в России.