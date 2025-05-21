16 истребителей F/A-18 сбросили 56 тонн боеприпасов по позициям исламистов

1 февраля истребители ВМС США совершили крупнейший в истории авианосной авиации удар, сбросив более 56 тысяч килограммов боеприпасов по террористическим объектам в Сомали, сообщает ТАСС .

Как сообщил исполняющий обязанности начальника военно-морских операций Джеймс Килби, операция проводилась с борта авианосца Harry Truman, находившегося в акватории Красного моря. В налете участвовали 16 палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, действовавших в рамках международной кампании по борьбе с терроризмом.

«Эта операция стала беспрецедентной по масштабам применения авианосной авиации», — отметил Килби.

Все цели были тщательно выверены и представляли непосредственную угрозу региональной безопасности, добавил военный.

Ударная группа во главе с авианосцем была развернута в регионе еще осенью прошлого года, обеспечивая проведение операций против хуситов в Йемене и террористических структур в Сомали.

Ранее в феврале Африканское командование США уже сообщало о точечных ударах по пещерам в Сомали, где скрывались высокопоставленные члены запрещенного в России «Исламского государства». Последняя операция, по данным Business Insider, стала логическим продолжением этой кампании. Военные эксперты отмечают, что столь массированное применение палубной авиации свидетельствует о наращивании оперативных возможностей ВМС США в стратегически важном регионе Африканского Рога.