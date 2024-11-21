14 городских округов Подмосковья станут муниципальными округами

На 98-м заседании депутаты Московской областной думы приняли закон об изменении статуса 14 городских округов на муниципальные округа, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков пояснил, что был установлен критерий для разграничения городских и муниципальных округов.

«Городские округа Московской области — Волоколамский, Дмитровский, Егорьевск, Зарайск, Лотошино, Истра, Луховицы, Можайский, Раменский, Рузский, Серебряные Пруды, Чехов, Шатура, Шаховская — не соответствуют критериям городского округа, установленным законом», — сказал парламентарий.

В Мособлдуме предложили наделить вышеупомянутые округа статусом муниципальных округов с 1 января 2025 года. При этом не изменятся границы и состав этих 14 округов, отдельные населенные пункты продолжат сохранять социальные льготы.

В данных округах не изменится статус земель, а жителям не придется менять паспорта и иные документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.