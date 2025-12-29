Звезды RU.TV и «Русского Радио» дали новогодний концерт в Следственном комитете

На мероприятии присутствовало руководство Следственного комитета. С приветственной речью и итогами работы за 2025 год выступил заместитель Председателя СК РФ — руководитель Главного военного следственного управления, генерал-полковник юстиции Константин Корпусов. Поздравления также прозвучали от председателя организации «Ветераны военного следствия» Юрия Сверчкова и председателя «Союза ветеранов следствия» Александра Кукушкина.

Инициатором события стал Владимир Киселев-младший, собрав на одной сцене популярных исполнителей. Перед сотрудниками ведомства выступили группы «Курсантское братство» и «123 полк», Заслуженный артист России Денис Майданов, певцы Иракли и Александр Галицкий, а также певица Маша Вебер. Ведущим программы был Максим Привалов.

Заместитель руководителя Главного военного следственного управления, генерал-лейтенант юстиции Леонид Баранов вручил благодарственные письма артистам и ведущему. Члены Совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий и Владимир Киселевы также получили благодарности и отдельные благодарственные письма от имени Председателя СК России Александра Бастрыкина за помощь в выполнении задач ведомства.

«Подобные мероприятия имеют большое значение, особенно в преддверии Нового года, когда наступает время подводить итоги. Это не просто праздник, не просто музыкальное событие, а способ выразить признание людям, которые ежедневно, круглый год, выполняют сложную и ответственную работу. Такие концерты показывают, что музыка и творчество — настоящая сила, объединяющая людей. Мы всегда рады участвовать в подобных инициативах, ведь это возможность внести свой вклад, объединить артистов и зрителей и поддержать тех, кто стоит на страже интересов общества», — подчеркнул член Совета директоров «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев.

Концерт стал торжественным завершением года. В программе прозвучали патриотические и новогодние песни. В зале царила теплая, душевная атмосфера, а живое исполнение и искренние поздравления создавали чувство праздника и единения.

Телеканал RU.TV и «Русское Радио» вновь продемонстрировали commitment к патриотической повестке. Для организаторов уважение к людям и исторической памяти — важная часть миссии, поэтому они регулярно поддерживают проекты для силовых структур. Этот новогодний концерт стал еще одним объединяющим событием, символом признания труда, профессионализма и верности долгу сотрудников Следственного комитета.