Звезды хоккея 4 сентября сыграют во Владивостоке под брендом «Сделано в России»

4 сентября во Владивостоке звезды мирового хоккея сойдутся на льду КСК «Фетисов Арена» в дружеском гала-матче под знаменем бренда «Сделано в России», который впервые объединит в одной игре профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран. Матч пройдет в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Об этом сообщают организаторы матча.

Посмотреть захватывающую игру, пообщаться с известными спортсменами и получить их автографы, а также насладиться яркой концертной программой смогут все желающие. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.

На лед выйдет легендарный состав: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов, российские звезды НХЛ Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский, а также чемпионы России по футболу Дмитрий Сычев и Роман Широков.

Ведущим матча выступит главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев.

На полях матча также будут организованы дегустация отечественных продуктов питания от ведущих производителей, а также презентация косметической продукции Made in Russia.

Организаторы матча — Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.