Звездный адвокат объяснил рвение 63-летнего Джигурды на СВО

Звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что не видит прямого мотива для участия актера Никиты Джигурды в специальной военной операции. По его мнению, артист лишь «плывет по течению», сообщает «ФедералПресс» .

Ранее СМИ сообщили, что 63-летний Джигурда заявил о планах отправиться в зону СВО. Алешкин, в свою очередь, считает, что такое рвение актера может быть связано с его проблемами в творчестве.

Юрист предположил, что шоумен не смог реализоваться на сцене и в кино. Поэтому, считает Алешкин, Джигурда решил пойти служить вслед за мужем арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем и экс-адвокатом Эльманом Пашаевым.

При этом юрист не исключил, что Пашаев, в прошлом представлявший интересы осужденного актера Михаила Ефремова, отправился в зону боевых действий ради создания бизнеса в будущем.