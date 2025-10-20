Звездное шоу: худрук Новокузнецкого планетария рассказал о метеорных потоках

Художественный руководитель Новокузнецкого планетария Кирилл Лапин заявил, что смотреть движения созвездий лучше всего во второй половине ночи где-нибудь за городом, сообщает Сiбдепо .

«Поток, активный почти всю осень — Тауриды, разделяющийся на две части: Южные и Северные. Наблюдаются в районе созвездия Тельца. Эти метеоры медленные и редкие», — сказал эксперт.

По его словам, октябрь начинается с метеорного потока Дракониды, источник которого находится в созвездии Дракона. Наибольшая активность этого явления отмечалась 8 октября. Специалист также отметил тенденцию к ослаблению кометных потоков, связывая это с изменениями в их орбитах.

В следующем месяце метеорный поток Леонид продолжится: с 6 по 30 ноября на ночном небе можно будет увидеть неяркие метеорные потоки. Хотя «львы» и уступают в активности октябрьским метеорам, они все равно представляют собой интересное зрелище для любителей астрономии. Наблюдение за ними может доставить удовольствие.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.