Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер родила сына
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Актриса сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер во второй раз стала мамой. Она родила сына от артиста Максима Белбородова, сообщает URA.RU.
Бербер разместила совместную фотографию с ребенком в своем аккаунте в социальной сети.
«Ночь любви вместе с Максимом Белбородовым. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын», — написала звезда.
Имя малыша счастливые родители еще не раскрыли.
Это уже второй ребенок актрисы, в 2015 году она родила дочь от сценариста Александра Синегузова. С ним Бербер познакомилась на съемках первого сезона «Реальных пацанов».