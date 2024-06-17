Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер родила сына

Актриса сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер во второй раз стала мамой. Она родила сына от артиста Максима Белбородова, сообщает URA.RU .

Бербер разместила совместную фотографию с ребенком в своем аккаунте в социальной сети.

«Ночь любви вместе с Максимом Белбородовым. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын», — написала звезда.

Имя малыша счастливые родители еще не раскрыли.

Это уже второй ребенок актрисы, в 2015 году она родила дочь от сценариста Александра Синегузова. С ним Бербер познакомилась на съемках первого сезона «Реальных пацанов».