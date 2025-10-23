Звание «Почетный гражданин Жуковского» присвоили Герою труда РФ Александру Панину

На заседании Совета депутатов городского округа Жуковский было принято решение присвоить Александру Николаевичу Панину — Герою Труда, звание «Почетный гражданин городского округа Жуковский». Решение было принято Советом депутатов «учитывая многолетний труд, значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, социально-экономическое развитие Московской области, развитие научно-технического и производственного потенциала города Жуковского, а также в повышение уровня жизни его жителей и благотворительную деятельность». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Александр Николаевич родился в 1948 году в Липецкой области, в 1976 году окончил МАИ по специальности инженер-электромеханик. Является выдающимся специалистом в области разработки и производства систем для военной авиации (системы управления, навигации, прицеливания, программное обеспечение).

Александр Панин — российский конструктор бортового оборудования летательных аппаратов военного назначения, генеральный директор и главный конструктор ЗАО «Гефест и Т».

Большинство созданных им систем засекречены. Наиболее известная разработка — боевая система СВП-24, успешно применяемая на бомбардировщиках Су-24МК, Ту-22МЗ.

Всего в городском округе Жуковский звание Почетного гражданина города было присвоено 51 жуковчанину.

