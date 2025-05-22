Зумеры поддерживают: россияне рассказали об отношении к гостевому браку

Эксперты провели исследование, в рамках которого выяснили, как представители разных поколений относятся к гостевому браку, насколько такая форма совместного проживания комфортна для них. Оказалось, что каждый пятый зумер (23%) проживает отдельно от партнера, а 43% готовы состоять в гостевом браке долгое время, сообщили РИАМО в пресс-службе компании Level Group.

Зумеры: тренд на гостевые браки

Среди главных причин раздельного проживания — нерешенный квартирный вопрос: 28% опрошенных рассказали о такой проблеме. При этом респонденты убеждены: жилье для совместного проживания слишком дорогое, поэтому им легче жить раздельно.

Столько же респондентов (28%) уверено, что на данном этапе жизни раздельное проживание позволяет им самореализоваться в полной мере. Еще 31% признался, что испытывает неуверенность в своих отношениях, а 14% поделились, что просто не хотят жить вместе с партнером.

Большинство (65%) россиян в возрасте 18–28 лет живут отдельно от родителей. Однако 42% переехали в съемную квартиру, 25% — в общежитие или делили квартиру с друзьями, 18% перебрались в квартиру, которая досталась в наследство. Только 15% съехали в собственную квартиру, которую купили сами или при поддержке родителей. Таким образом, подавляющее большинство зумеров еще не решили квартирный вопрос, что становится одной из причин выбора гостевого брака как формы отношений.

Гостевой брак: мнение разных поколений

Если для большинства опрошенных миллениалов (59%) раздельное проживание — скорее, временное явление, то почти каждый второй зумер (43%) готов состоять в такой форме отношений долгое время. Они уверены: гостевой брак — это удобно (20%), и к тому же он позволяет отказаться от съема совместной квартиры или покупки совместного жилья (8%).

Среди поколения иксов (люди, родившиеся примерно с середины 1960-х до начала 1980-х годов) же больший процент тех, кто считает, что такие отношения ненадежны и не подходят для создания семьи. Таким мнением поделилось подавляющее большинство опрошенных представителей поколения икс — 74%.

Любопытно также, что в целом среди мужчин больше процент тех, кто в целом был бы готов к гостевому браку, однако уверен, что партнер будет против. В этом признались 17% мужчин и 11% женщин среди представителей всех поколений.