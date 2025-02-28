Зумеры назвали условия для того, чтобы завести кошек и собак

Молодое поколение зумеров, родившихся в период между 1997 и 2010 годами, показывает гибкость в вопросе содержания домашних животных. В отличие от своих предшественников — миллениалов (1980–1996 годы рождения) — они готовы заводить питомцев даже в маленьких квартирах, об этом стало известно благодаря исследованию компании Level Group, которое есть в распоряжении РИАМО.

Интересно, что представители обоих поколений проявляют особую симпатию к кошкам. Среди зумеров 56% являются владельцами кошек, в то время как у миллениалов этот показатель достигает 46%. При этом миллениалы готовы заводить животных только в просторном жилье, а для зумеров этот вопрос не имеет никакого значения.

Размер жилья и питомцы: мнения разделились

Исследование показало, что 41% представителей поколения Z уже является хозяевами домашних животных. При этом три четверти владельцев питомцев (74%) считают, что для комфортного проживания с животными необходима просторная квартира площадью более 70 квадратных метров.

Однако среди тех, кто только планирует завести питомца, мнения существенно отличаются. Почти половина зумеров (45%) не видит проблемы в содержании кошек и собак даже в небольшой квартире. Противоположной точки зрения придерживаются 29% опрошенных, настаивая на необходимости просторного жилья для животных. Оставшиеся 25% респондентов пока не определились с позицией по этому вопросу.

Наибольшая часть респондентов — 40% — проживает в квартирах площадью 70-100 квадратных метров. Четверть опрошенных живут на площади 50-70 квадратных метров, в то время как небольшие квартиры до 50 квадратных метров занимают 16% участников опроса. Просторные апартаменты от 100 до 150 квадратных метров доступны 19% владельцев животных.

Что касается выбора питомцев, поколение Z отдает предпочтение кошкам — их держат 56% молодых хозяев. Треть зумеров (32%) остановила свой выбор на собаках, а небольшие животные нашли свой дом у 12% представителей этого поколения.

При этом представители поколения миллениалов испытывают трудности с содержанием питомцев в малогабаритном жилье. Почти половина участников опроса (48%) подтвердила эту проблему, тогда как лишь 18% считают размер жилплощади несущественным фактором.

Среди миллениалов домашние животные есть только у 35% опрошенных. Из них 44% проживают в квартирах площадью 50-70 квадратных метров. Примечательно, что 78% респондентов мечтают о более просторном жилье площадью свыше 70 квадратных метров для комфортного проживания с питомцами.

Большинство миллениалов (46%) тоже выбирают кошек в качестве питомцев. Среди миллениалов также распространено содержание собак — их держит 31% опрошенных, а небольших домашних животных предпочитают 23% представителей этого поколения.

Что нужно учесть при выборе жилья для жизни с животным?

При покупке нового жилья хозяева домашних животных обращают внимание на особые условия в жилых комплексах. Жители современных ЖК заинтересованы в наличии специальной инфраструктуры для питомцев. Наибольшим спросом пользуются дружелюбные к животным общественные пространства — их хотели бы видеть 44% владельцев собак. Также востребованы специализированные зоны для выгула (30% опрошенных), системы уборки за питомцами (20%) и даже специальные учреждения по временному присмотру за собаками, которые поддержали 19% респондентов.

По данным опроса, лапомойки для собак оказались важнее зоомагазинов и груминг-салонов для 18% респондентов — это каждый пятый участник исследования. Такие устройства не просто поддерживают чистоту в домах и на придомовой территории, но и заботятся о здоровье животных, удаляя реагенты, грязь и другие вредные вещества с шерсти питомцев. Современные жилые комплексы размещают эти необходимые устройства на первых этажах в лобби, в специально отведенных помещениях. Конструкция лапомоек включает в себя душевую лейку, кран и низко установленный поддон, что делает их использование максимально удобным.