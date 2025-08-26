Зумеры назвали себя самым модным поколением в России

Согласно исследованию МТС AdTech, представители поколения Z (зумеры) считают себя самыми модными людьми среди всех возрастных групп в России. Каждый пятый зумер (20%) уверен в своей модной компетентности, что значительно превышает показатели других поколений, пишет Газета.ru .

Представители поколения Y (миллениалы) оказались на втором месте — лишь 10% из них оценивают свой стиль как модный. Еще скромнее в самооценке поколение X и беби-бумеры, среди которых только 5% и 3% соответственно считают себя модно одетыми.

Несмотря на более низкую самооценку в вопросах моды, старшие поколения активнее следят за трендами. Более половины представителей поколения X (56%) и беби-бумеров (53%) стараются поддерживать современный стиль. При этом среди миллениалов и зумеров интерес к модным тенденциям проявляют меньше половины опрошенных — 46% и 47% соответственно.

Новое исследование показало, что большинство представителей старших поколений равнодушны к модным тенденциям. Около 75% опрошенных из поколений Y и беби-бумеров не интересуются трендами и не считают себя модными людьми. Среди более молодых поколений ситуация иная: только 35% зумеров и 38% представителей поколения X разделяют такое мнение.

Интерес к модным изданиям в традиционном формате крайне низок — печатные глянцевые журналы читают лишь 6% россиян. Наибольшую популярность такие издания имеют в Уральском и Северо-Западном округах (по 9%), а также в Приволжском и Центральном (по 7%).

Цифровые версии модных журналов привлекают гораздо больше читателей — 17% респондентов предпочитают онлайн-формат. Особенно популярен электронный глянец в Северо-Кавказском регионе (22%), а также в Центральном и Уральском федеральных округах (по 20%).

Согласно недавнему исследованию, около 50% опрошенных отметили увеличение числа модно одетых прохожих в городской среде за прошедший год.