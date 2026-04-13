Зумеры начали собирать «тревожные косметички» от паники

Представители поколения Z в соцсетях показывают «тревожные косметички» — наборы предметов, которые помогают справиться со стрессом. Тренд распространился на фоне роста тревожности среди молодежи, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание New York Post.

В социальных сетях набирают популярность видео, где молодые люди демонстрируют содержимое так называемых наборов первой помощи для ментального здоровья. В компактные сумки складывают предметы, которые, по их мнению, помогают при внезапной панике.

Среди таких вещей — охлаждающие гелевые компрессы, мини-вентиляторы, игрушки-антистресс, леденцы, жевательная резинка. Иногда в «косметички» добавляют безрецептурные седативные препараты.

Интерес к формату связывают с тревожной статистикой. По данным опроса института Gallup, почти половина респондентов в возрасте от 12 до 26 лет заявили, что регулярно испытывают тревогу. Именно эта аудитория активно потребляет контент о способах быстрого снижения стресса.

При этом медицинское сообщество относится к тренду скептически. Специалисты подчеркивают, что подобные предметы не заменяют профессиональную психотерапевтическую помощь. Психологи называют явление «ритуалом контроля»: в стрессовой ситуации человек опирается на осязаемые вещи, ассоциирующиеся с безопасностью, что создает временное ощущение управления ситуацией.

