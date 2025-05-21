Зумеры массово жалуются на нехватку времени на отношения из-за работы

Подростки поколения Z все чаще ставят карьеру и учебу в приоритет. Согласно исследованию дейтинг-платформы Mamba, 50% девушек и 36% парней-зумеров испытывают острую нехватку времени на свидания из-за плотного графика, сообщает Сноб .

Плотный рабочий график настолько выматывает молодых людей, что на переписки и флирт не остается сил. 29% девушек и 23% парней заявили, что даже на онлайн-общение не хватает энергии. А каждый пятый зумер не может найти время для короткого совместного уикенда.

Также известно, что для 55% мужчин намного легче начать стартап, чем завести отношения, а 51% девушек жалуется на нехватку времени для свиданий. Более того, 69% опрошенных женщин отмечают постоянную усталость, а еще 49% заявили, что находятся на грани выгорания. Среди молодых людей 41% респондентов заметил хроническую усталость, а 45% — признаки выгорания.

Однако все равно большинство зумеров не готовы жертвовать личной жизнью ради карьеры. 71% девушек и 58% парней уверены, что выберут замедлить профессиональный рост, если обзаведутся серьезными отношениями. А 40% мужчин и 42% женщин считают, что успех делает их более привлекательными, еще столько же девушек уверены, что в отношениях важнее «искра», чем достижения.

Таким образом, поколение Z, 67% мужчин и 66% женщин мечтают о балансе между работой и личной жизнью, они предпочитают иметь умеренный доход и время для отношений.