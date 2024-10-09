Зуб рыбы палеозойской эры нашли в Балашихе

сегодня в 15:22

Геологи поделились снимками уникальных находок, сделанных на старом карьере в Русавкино-Романово в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего было совершено три находки:

1. Трилобит — класс вымерших морских членистоногих, имевший большое значение для фауны палеозойских образований земного шара.

2. Агат. Это минерал, который, как пишут в большой российской энциклопедии, образуется главным образом на поздних этапах вулканических процессов, связанных с излиянием лавовых потоков, деятельностью гидротерм.

3. Зуб рыбы каменноугольного периода палеозойской эры. Он может принадлежать одной из некоторых рыб каменноугольного периода палеозойской эры.

В палеозойскую эру существовали Евгенеодонты — гигантские рыбы с удивительными челюстями: у некоторых на нижней челюсти находилась зубная спираль, а у карбонового эдеста — челюсти превратились в ножницы с заостренными краями. Зуб может принадлежать иниопере.

Разновидность иниоптеригий, группы хрящевых рыб, известных из морских фаун каменноугольного периода. У иниоперы был обращённый вперед рот и расширяемая глотка, характерные для высокопроизводительных всасывающих питателей. Также в каменноугольном периоде обитали кладоселяхи — похожие на катранов рыбы, и стетаканты с шипастыми «щетками» на голове и спинном плавнике.

Как сообщают любители окаменелостей, часть этих находок будет выставлена на палеонтологической выставке, которую они планируют провести в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.