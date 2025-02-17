Зрители в концертном зале VK Stadium смогут пользоваться высокоскоростным интернетом

МТС улучшила качество мобильной связи и интернета на одной из крупнейших зрелищных площадок Москвы — VK Stadium, передает пресс-служба компании.

Здесь специалисты МТС подключили к внутренней антенно-распределительной системе оборудование базовой станции сразу в трех частотных диапазонах LTE по технологии MIMO 2×2. Теперь посетители и сотрудники арены могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит/с.

VK Stadium вместимостью до 7 тыс. зрителей, расположенный на Ленинградском проспекте, входит в список самых больших концертных площадок столицы. Здесь проводятся различные мероприятия, включая концерты, fashion-показы, спортивные и игровые мероприятия, массовые танцевальные вечеринки.

«VK Stadium — популярная в Москве площадка стадионного уровня, способная вместить одномоментно несколько тысяч человек. Сегодня при посещении мероприятий зрителям нужен быстрый, а еще лучше — очень быстрый мобильный интернет. Чтобы посетители могли свободно и прямо с мероприятия делиться с близкими своими эмоциями и впечатлениями, мы установили на арене новое высокопроизводительное телеком-оборудование», — прокомментировал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.