Зрители смогут поддержать российских авторов видео донатами

Летом текущего года в мобильном приложении платформы RUTUBE появится возможность отправлять донаты прямо со страницы видео. Новая опция заработает уже в ближайшие месяцы, а пока отправлять донаты можно только на сайте или во время стримов, сообщил генеральный директор «ГПМ Проекты» (входит «Газпром-Медиа Холдинг») Сергей Стамболцян на ПМЭФ-2025.

«Мы видим высокий интерес аудитории к поддержке любимых авторов. Донаты — это не просто способ отблагодарить, это часть культуры прямого взаимодействия. Уже этим летом мы расширим эту возможность: в приложениях RUTUBE появится кнопка „Поддержать“ под обычными роликами, а не только во время стримов», — отметил Стамболцян.

Он уточнил, что также в планах — внедрение этой функции для Smart TV.

Сейчас донаты доступны в веб-версии платформы: пользователи могут перевести деньги блогеру через кнопку под видео, в трансляциях или на странице канала. В мобильных приложениях такая возможность пока ограничена стримами, но вскоре ее расширят.

Для подключения донатов автору необходимо быть совершеннолетним, подтвердить личность через «Госуслуги» и привязать электронный кошелек. Деньги поступают напрямую, их можно вывести на банковскую карту или мобильный счет. Все операции проводятся через официального платежного партнера.

Комиссия RUTUBE для авторов составляет всего 10%, что является одним из самых выгодных предложений на российском рынке. По данным платформы, в мае средний размер доната достигал примерно 950 рублей.

«Газпром-Медиа Холдинг» является генеральным медиапартнером ПМЭФ-2025.