Зрелая дружба: психолог рассказала, как найти единомышленников после 40

Эксперт-психолог Мари Идрисова заявила, что найти друзей после 40 лет уже труднее, но вполне возможно: потребуется терпение, сообщает «ФедералПресс» .

«После 40 лет социальные связи начинают сокращаться. У человека накапливается опыт, усиливаются барьеры, появляется страх быть уязвимым», — сказала специалист.

По ее словам, начинать можно с малого: вступать в small-talk и чаще улыбаться, повторять ключевые слова собеседника. Первый контакт стоит начать с комплимента или открытого вопроса, а затем уже следует предложить совместную активность — кофе, прогулку или культурное мероприятие. Действовать лучше мягко и постепенно, выбирать нейтральные публичные места.

Локации для поиска новых друзей остаются традиционными: хобби-клубы, спортивные секции, профессиональные курсы и творческие мастерские.

По данным опроса ВЦИОМ, сегодня 19% жителей России старше 45 лет не имеют друзей. После развода или переезда прежние связи ослабевают, а новые заводить не так просто.