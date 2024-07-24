Зоопсихолог предупредила о вреде некоторых игрушек для собак и кошек

Зоопсихолог Милена Фаустова заявила, что лазерные указки и гаджеты могут быть опасны для домашних питомцев, и с ними лучше не играть.

Дело в том, что такие игрушки вызывают фрустрацию и тревожность: собака или кошка — по натуре охотник, и животное не может догнать красное пятнышко. В таких ситуациях у них возникают непонимание ситуации и растерянность.

Питомец переносит это состояние на другие события и начинает бояться неудачи. Кроме того, когда животное не получает добычу, оно перевозбуждается.

«Впоследствии у хозяев возникает много проблем. Это также касается солнечных зайчиков и игр на гаджетах», — сказала зоопсихолог в эфире радио Sputnik.

Еще один нежелательный момент — это резкие движения руками во время игры с животным. Агрессия может напугать питомца и вызвать сильный ответ. В такие моменты котенок или щенок начинает кусаться, хозяева их за это наказывают, и тогда отношение и психика животного портятся. Особенно это касается животных с психологическими травмами или тех, кто с детства не привык к играм с человеком и недостаточно ему доверяет.