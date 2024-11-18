Зону отдыха у фонтана обновят в поселке Сычево Волоколамского округа

Сквер в центре поселка Сычево Волоколамского округа всегда являлся одной из самых популярных точек притяжения для местных жителей. Значимость этой территории для граждан показали итоги Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства. По итогам голосования территория фонтана в поселке Сычево Волоколамского городского округа стала победителем, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже в 2025 году планируется обновить это место и сделать его более комфортным для местных жителей и гостей округа.

Глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова вместе с первым заместителем Сергеем Шорниковым, представителями Сычевской коммунальной службы и местными жителями обсудили предстоящие перемены.

Так, в планах:

выпилить сухие деревья,

посадить живую изгородь,

привести в порядок памятники,

заменить тротуарную плитку,

оборудовать освещение,

установить скамейки и урны,

организовать видеонаблюдение.

«Уверена, что после обновления зона отдыха около фонтана станет еще популярнее среди местных жителей, да и для гостей поселка Сычево тоже», — отметила глава муниципалитета Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.