Зону отдыха на территории ЖК «Малая Истра» благоустроят в 2025 году

Проект уже был представлен на обсуждение жителям микрорайона Истры, и в настоящее время вносятся дополнения в соответствии с их пожеланиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Концепция предполагает благоустройство сквера около жилого дома № 32.

На территории планируется обустройство пешеходных дорожек с плиточным покрытием, площадки с качелями и скамейками для отдыха, а в центре сквера появится «гравийный сад» в японском стиле с кустарниками и растениями. Также будет выполнено освещение и установлены камеры видеонаблюдения. Площадь благоустроенной общественной территории составит 0,5 га.

После внесения правок и дополнений, поступивших от жителей, проекту потребуется прохождение экспертного и научно-технического совета, а после получения положительного заключения экспертизы будут объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика для последующей реализации благоустройства.

В округе Истра в 2025 году реализовываются не только такие крупные проекты, как благоустройство площади Революции в центре Истры или лесопарка «Соколка», но и совсем локальные, небольшие. Однако несмотря на свой масштаб, они также востребованы у жителей, особенно если микрорайон находится в удалении от центра города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.