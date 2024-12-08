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Зону для отдыха и игр создали в подмосковном поселке при благоустройстве

Во дворе дома в поселке Текстильщиков г. о. Зарайск была проведена комплексная работа по благоустройству: установлены закрытая песочница, велопарковка, скамейки, урны и дополнительные стойки для сушки белья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для самых маленьких жителей микрорайона была оборудована небольшая детская площадка с безопасным и ярким резиновым покрытием. Местные жители уже успели оценить новый двор.

Работы по благоустройству были проведены в рамках программы комплексного благоустройства Московской области, инициированной Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Инспекторы министерства тщательно следили за качеством выполнения работ.

Цель программы — улучшить условия жизни в муниципалитетах и сделать каждый двор уютным и функциональным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.