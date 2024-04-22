Зона буккроссинга открылась в Глуховском парке Богородского округа

В Глуховском парке Богородского городского округа открылась зона буккроссинга. В парке расположен один шкаф для обмена книгами, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области 194 парка культуры и отдыха, все они предлагают различные варианты проведения досуга своим посетителям. Один из вариантов, набирающий все большую популярность, буккроссинг.

Буккроссинг дословно с английского переводится как книговорот. Суть его заключается в том, что незнакомые друг с другом люди обмениваются книгами в специально отведенных местах.

Ознакомиться с адресным перечнем всех зон буккроссинга можно на официальном сайте Министерства благоустройства Московской области.

Адрес парка: Московская область, Богородский округ, Ногинск, Краснослободская улица, 3.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.