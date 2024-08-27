Золотых юбиляров семейной жизни поздравили в Талдомском округе

Супруги Петуховы — коренные жители Талдомского района, здесь родились, выросли, встретились и создали семью. Познакомились молодые люди на танцах летом 1973 года. Спустя год Николай Алексеевич и Надежда Сергеевна сыграли веселую свадьбу в широком кругу друзей и родных.

Николай Алексеевич начал свою трудовую деятельность на заводе Промсвязь сразу после школы в 1965 году. Отслужив в армии, вернулся на родной завод. За всю свою трудовую деятельность Николай Алексеевич был неоднократно награжден Почетными грамотами, знаками «Победитель соцсоревнования в 1978 году», «Ударник одиннадцатой пятилетки», Почетным знаком Мособлдумы «За труды», а также ему были присвоены звания «Ветеран труда», «Почетный ветеран завода».

Выйдя на пенсию, Николай Алексеевич продолжил трудиться на заводе до апреля 2023 года. Его общий трудовой стаж на Промсвязи составил 58 лет. Трудовой путь Надежды Сергеевны так же связан с заводом Промсвязь, где она отработала 17 лет.

Николай Алексеевич и Надежда Сергеевна год за годом создавали свой семейный союз, наполненный любовью, нежностью и поддержкой. Вырастили двоих дочерей, а теперь они счастливые дедушка и бабушка четверых внуков.

Чтобы пронести любовь через всю жизнь, по словам юбиляров, достаточно понимания, терпения и уважения.

«Семья всегда была для нас на первом месте, и мы стараемся передать своим детям и внукам важные жизненные ценности — любовь, взаимоуважение и трудолюбие», — отмечают супруги.

Заведующий отделом ЗАГС по Талдомскому городскому округу Сафронова Галина Ивановна сердечно поздравила юбиляров с 50-летней годовщиной семейной жизни, вручив им памятный подарок с пожеланиями крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья, радости, благополучия и долгих лет жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.