Золотые рудники в Якутии подключили к pLTE

Проект стал первой pLTE в Олекминском районе Якутии. Единая цифровая инфраструктура, которая покрывает площадь около 100 кв. км, открывает возможности для активного внедрения современных высокотехнологичных решений. Она включает в себя 7 стационарных и 2 передвижные базовые станции для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

Как рассказал директор по информационным технологиям кластера Гросс Алексей Шейкин, покрытие всех зон карьера позволяет передавать данные с горной техники в режиме реального времени, что повышает функциональность уже действующих решений в сфере диспетчеризации, промышленной безопасности, включая мониторинг усталости водителей и систему предотвращения столкновений, а также отслеживание состояния окружающей среды. «Кроме того, pLTE дает возможность полноценного промышленного внедрения беспилотных решений», — добавил он.

Интеграция производственной цепочки за счет цифровых решений, совместимых с новой сетевой инфраструктурой, позволит еще больше оптимизировать маршруты горного транспорта, снизить простои и дополнительно сократить пылеобразование и углеродный след.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Натальи Талдыкиной, частные LTE сети не бывают универсальными. «В этом проекте было важно предусмотреть динамику и адаптивность, чтобы производство было обеспечено связью с учетом плановой миграции по территории. Нам удалось решить эту задачу с помощью мобильных станций, которые технически возможно перемещать, сохраняя качественные характеристики», — рассказала она.