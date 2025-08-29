Золотой фонд российского кино станут изучать в школах

сегодня в 22:24

Министерство просвещения РФ рассылает во все регионы страны методические рекомендации по интеграции отечественного кинематографа в школьную программу, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Документ подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации и позволит использовать золотой фонд российского кино для укрепления традиционных ценностей среди школьников», — сказано в документе.

Основой для занятий станет список 100 фильмов, сформированный Советом по культуре при президенте, включающий картины выдающихся отечественных режиссеров.

Уже сейчас школы готовы использовать эти киноленты на уроках литературы, истории, музыки и изобразительного искусства — например, изучение джаза в 8-м классе может сопровождаться просмотром фрагментов фильма «Мы из джаза» Карена Шахназарова.

Помимо учебных занятий, предусмотрены киноклубы и дискуссионные площадки с полнометражными показами в рамках внеурочной деятельности и групп продленного дня.