Золотареву и других высокопоставленных судей Ростова отправят в колонию

Елену Золотареву и ряд иных высокопоставленных судей Ростова-на-Дону посадят в колонию. 2,5 года назад они стали фигурантами скандала, связанного с коррупцией, сообщает « 112 ».

Первомайский суд Краснодара вынес вердикт и признал виновными ряд людей, дававших и получавших взятки. Председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву отправили в колонию на 15 лет. Еще ей выписали штраф на 170 млн рублей.

Экс-заместителя Золотаревой Татьяну Юрову приговорили к 13 годам колонии. Также выписали штраф на 120 млн рублей.

Экс-начальника управления областного судебного департамента Андрея Рощевского отправили в колонию на 8 лет. Ему выписали штраф на 50 млн рублей.

Бывшего председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко отправили в колонию на 6 лет. Его оштрафовали на 6 млн рублей.

Осужденным нельзя занимать должности на государственной службе на период от 4 до 15 лет. У Золотаревой и Рощевского забрали государственные награды и почетные звания.

О многомиллионных хищениях, которые были совершены фигурантами и при их посредничестве, стало известно весной 2023 года. Тогда силовики организовали обыски в их жилье.

Летом 2023 года Золотарева легла в больницу. У нее были проблемы с сердцем. После госпитализации женщину заключили под стражу.

