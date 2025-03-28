Знамя Победы продолжает свой путь по Ленинскому округу

В Развилковской школе состоялся патриотический марафон «Знамя Победы. Связь поколений». Увлекательное и трогательное мероприятие для школьников, где говорили о значении Победы для России, о подвигах предков и о том, как важно передавать память о войне и подвиге каждому новому поколению, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Ученики внимательно слушали рассказы о героях и активно участвовали в обсуждении исторических событий. Было особенно приятно видеть, как молодое поколение проявляет интерес и уважение к истории и готово делать все возможное, чтобы сохранить эту память», — поделилась директор Развилковской школы, депутат совета депутатов Ленинского округа Татьяна Бондаренко.

Знамя Победы продолжает свой путь в округе, 26 марта его встретили в Видновской школе № 1.

«Вместе мы укрепляем те ценности, которые делают нас сильными и сплоченными», — подытожила Татьяна Бондаренко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.