Знамя Победы и флаг России проносят на параде Победы на Красной площади Общество сегодня в 10:08 Фото - © РИА Новости

На Красной площади в Москве начался военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знамя Победы и флаг России проносят военнослужащие почетного караула.

По данным Минобороны России, в параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и 70 единиц техники. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает парад Победы. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. На мероприятии присутствуют президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.