Знамя Памяти создадут в Сергиево-Посадском округе

Руководитель Сергиево-Посадского отделения «Союз женщин России» Валентина Устименко на координационном Совете рассказала о патриотической акции «Вспомним всех поименно». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Волонтеры Союза уже провели большую работу по сверке имен всех призванных на фронт из Загорского и Константиновского районов. Тщательно сверены имена всех 15 тыс. воинов, сражавшихся в 1941–1945 годы, 9 211 человек погибли или были признаны пропавшими без вести.

Результатом этой работы станет Знамя Памяти — лоскутное полотно, на котором будут вышиты фамилии, имена и отчества наших земляков, отдавших жизнь за Победу.

Союз женщин России приглашает присоединиться к акции всех желающих: учеников школ, студентов колледжей, активистов молодежных движения, людей взрослых. Если вы хотите прикоснуться к истории, за подробной информацией можно обратиться в Общественную палату Сергиево-Посадского округа.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.