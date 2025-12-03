Знаменитые спортсмены стали амбассадорами школьной лиги Подмосковья

Чемпион России, обладатель Кубка чемпионов Содружества, многократный обладатель Кубка и Суперкубка России Дмитрий Сенников и чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России Руслан Пименов стали новыми амбассадорами Школьной лиги Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Также «футбольное отделение» Школьной лиги пополнили, чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер чемпионата России Владислав Игнатьев и четырехкратный серебряный призер Кубка России в составе ФК «Спартак», автор 1000-го гола «Спартака» в чемпионатах России Никита Баженов. Наставником для участников также стал обладатель Кубка УЕФА, серебряный призер чемпионата мира и Европы по мини-футболу Артем Ниязов. Делиться секретами тактики и стратегии с юными шахматистами будет международный гроссмейстер, мастер спорта России, призер чемпионатов России в составе Московской области Ирина Судакова.

Отметим, что на сегодняшний день со старта сезона амбассадоры провели более 20 мастер-классов в разных городах Подмосковья, в которых приняли участие более 1000 школьников — как спортсменов, так и болельщиков.

Всего в текущем сезоне участниками соревнований Школьной лиги Московской области станут более 50000 юных спортсменов в составе команд 650 общеобразовательных школ региона.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.