Знак «Нулевой километр» устанавливают в сквере у проходной РКК в Королеве

Благоустройство территории рядом с одним из крупнейших градообразующих предприятий — РКК «Энергия» — близится к завершению. Работы по благоустройству сквера начались в середине марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В сквере уже установили удобные скамейки, урны, элементы навигации, а также тематическую композицию из информационных стендов, посвященных деятельности градообразующего предприятия и первооткрывателям космонавтики. Кроме того, были установлены видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион», а также современная велопарковка. Деревья и кустарники приведены в порядок и подстрижены, газоны засеяны травой. В сквере высажены вишни, ели, ивы и 89 различных кустарников. В ближайшее время появятся цветочные клумбы.

В настоящее время рабочие приступили к установке знака «Нулевой километр», который станет символом нового этапа в космической эре, начавшейся в наукограде Королев.

Параллельно завершается реставрация памятника В. И. Ленину. Фигура и постамент уже полностью восстановлены, осталось вернуть буквы на место. Все работы идут по графику, и их завершение ожидается до конца лета.

Благоустройство проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилище и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.