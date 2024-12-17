Зловещая тайна: найденные в Антарктиде саркофаги повергли ученых в шок

В 2018 году в Антарктиде ученые из четырех стран нашли черные саркофаги

В 2018 году исследователи из США, России, Китая и Индии в Антарктиде сделали удивительное открытие, найдя четыре черных саркофага. По информации, имеющейся у ученых, они сияли полированной гладкостью даже в условиях тусклого освещения фонарей. Согласно одной из теорий, эти найденные черные саркофаги открыли ученым «зловещую тайну», сообщает «Царьград» .

Решив вскрыть один из саркофагов, ученые столкнулись с проблемой — крышка не поддавалась ни физической силе, ни инструментам. Однако когда специалисты взяли резак, раздался глухой, почти стонущий звук, и крышка сама собой приоткрылась. Внутри оказался цилиндр из необычного металла, покрытый мельчайшими линиями, которые напоминали руны или азбуку Морзе. От цилиндра исходил жар, словно от только что снятого с плиты чайника.

В последующие дни стало очевидным, что саркофаги оказывают влияние на окружающую среду. Электронные устройства начали давать сбои, температура в помещениях, где находились саркофаги, колебалась без какого-либо вмешательства, а люди видели необычные сны.

Исследователи вскоре осознали, что саркофаги якобы взаимодействуют с ними посредством компьютера, который собирал данные и проводил анализ информации. В один из моментов на экране возникла строка текста, отображаемая одновременно на всех известных языках: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен».

На следующий день было принято решение вернуть саркофаги назад в ледяные глубины Антарктиды. В этом месте их не должны были найти еще на протяжении тысячелетий. В отчетах ученые указали, что это гранитные монолиты, встречающиеся в природе, хотя и довольно редко, и вообще не представляющие никакого интереса.

Согласно одной из гипотез, эти саркофаги могут быть древними ритуальными сооружениями или свидетельствами более древних цивилизаций. Таким образом исследователи случайно столкнулись с некой зловещей тайной.

Стоит отметить, что все заявления не имеют какого-либо научного подтверждения.