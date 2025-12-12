Злоумышленники предлагают «выплаты» через «Госуслуги»

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России зафиксировало массовую рассылку мошеннических сообщений, маскирующихся под официальные уведомления от портала «Госуслуги», сообщает РБК .

В сообщениях гражданам предлагают получить несуществующую «выплату», однако при переходе по указанной ссылке происходит автоматическая подписка пользователя на ряд мошеннических каналов в мессенджерах.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в этих каналах жертвам затем предлагают услуги нелегальных онлайн-казино, фальшивые инвестиционные инструменты и вредоносное программное обеспечение, замаскированное под полезные приложения.

Специалисты МВД подчеркивают, что основной ущерб сейчас наносится не сложными хакерскими атаками, а методами социальной инженерии — психологического воздействия, рассчитанного на доверчивость и спешку пользователя. В ведомстве отметили, что на такие уловки попадаются не только неопытные люди, и призвали граждан проявлять критическое мышление, всегда проверять источник информации и не поддаваться давлению мошенников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.