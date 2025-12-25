Злоумышленники массово приглашают на фейковое вручение госнаград в Ставрополе

сегодня в 17:44

В Ставрополе предупредили о приглашениях на фейковое вручение госнаград бойцам

Злоумышленники организовали масштабную рассылку сообщений с фейковыми приглашениями на торжественное вручение государственных наград, которое якобы запланировано в Военном комиссариате Ставропольского края на 26 декабря, сообщает «Победа 26» со ссылкой на правительство региона.

«Военный комиссариат Ставропольского края не проводит подобных рассылок и не вручает награды таким способом!» — отмечается в сообщении правительства края.

Родственникам военнослужащих рекомендуется проявлять повышенную бдительность. Крайне не рекомендуется отвечать на подобные приглашения, открывать прилагаемые ссылки и раскрывать персональную информацию.

Для проверки информации можно обратиться непосредственно в военные комиссариаты округов Ставропольского края, либо по дежурному телефону краевого военкомата: (8652) 24-57-00.

