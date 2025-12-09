Злоумышленники используют Новый год для продажи фальшивых билетов
Эксперты предупредили о новой волне мошенничества, связанной с детскими новогодними елками, ожидаемой в декабре 2025 года. По их словам, злоумышленники активно используют предпраздничную суету и желание родителей порадовать детей для обмана, пишет газета «Известия».
Основная схема заключается в продаже фальшивых билетов на популярные мероприятия через мессенджеры и социальные сети. Мошенники представляются обычными пользователями, предлагая «выгодные» предложения в последний момент, либо организуют фиктивные розыгрыши, где для получения «выигрыша» требуется внести небольшой платеж.
Также возможны схемы с видеопоздравлениями от «Деда Мороза», эксклюзивными встречами или индивидуальными подарками, которые после предоплаты не предоставляются.
Для защиты эксперты рекомендуют покупать билеты только на официальных сайтах организаторов, избегать прямых переводов частным лицам и всегда проверять репутацию продавца. В
ажно включать двухфакторную аутентификацию в финансовых сервисах и обсуждать с детьми основы цифровой безопасности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.