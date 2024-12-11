Зимнюю эксплуатацию закрытого полигона «Часцы» проверил Андрей Иванов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов ознакомился с зимней эксплуатацией закрытого полигона «Часцы». Комплексное обслуживание объекта обеспечивает компания «БТМ-Сервис». Помимо контроля за всеми ключевыми системами, которые обеспечивают биологический этап рекультивации, специалисты компании выполняют сезонные работы: убирают снег, вывозят его на специализированные площадки, обрабатывают технические проезды противогололедными материалами — технической солью, песком и щебнем, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Полигон в Часцах продолжает проходить биологический этап рекультивации, который начался в 2023 году и продлится не менее 4 лет. Сегодня объект находится под круглогодичным контролем специалистов компании „БМТ-Сервис“. Экология — в приоритете. На полигоне функционируют системы сбора и утилизации биогаза, а также очистные сооружения мощностью 150 кубометров в сутки. Особое внимание уделяется экологическому мониторингу: воздух проверяют в 18 точках вокруг полигона, дополнительно работают 4 поста Мособлэкомониторинга. Данные показывают положительную динамику: экологическая ситуация на объекте и в прилегающих районах продолжает улучшаться», — рассказал Андрей Иванов.

Комплексное содержание закрытого полигона включает техническое обслуживание системы сбора и транспортировки фильтрата, станции глубокой очистки и обессоливания, системы сбора, дегазации и утилизации свалочного газа, в том числе замену комплектующих и сорбционного наполнителя фильтров двух факельных установок. Кроме того, ведется геодезический мониторинг армогрунтовых подпорных стенок полигона и выполняется комплексное техническое обслуживание сопутствующего оборудования — трубопроводов, насосов, резервуаров.

Масштабный проект рекультивации полигона в Часцах реализуется благодаря принятому в 2014 году решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы по рекультивации начались в конце 2020 года, а с 2023 года стартовал биологический этап. Он продлится как минимум 4 года. По итогам накопленный экологический ущерб ликвидируют, а территория полигона после полного восстановления может быть использована как рекреационная зона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.