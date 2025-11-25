Зимняя фобия: психолог рассказал о панических атаках из-за снега

Эксперт-психолог Владимир Гончаров заявил, что криофобия — панический страх перед снегом — развивается из-за прошлых травм: организм вспоминает шок от экстремальных холодов, обморожения или контакта с ледяной водой, сообщает КомсаNews .

Еще глубже за этим явлением могут скрываться различные детские эмоциональные травмы, гиперопека родителей или информационное давление. У таких людей формируется устойчивое избегание, они стремятся минимизировать нахождение на холоде, реже бывать на улице.

Одновременно с этим возникает нелогичная уверенность в губительности низких температур, а отсутствие положительных моментов, связанных с зимой, приводит к тому, что опасение становится для психики методом защиты от мнимой опасности. Чрезмерная забота родителей лишь усиливает эту предрасположенность.

Не менее значимы, по словам психолога, и воздействие общества и информации. Люди, постоянно получающие сообщения о снежных обвалах, происшествиях на замерзших водоемах и вспышках заболеваний, ощущают растущую угрозу, что может вызывать состояние паники и стремление избегать определенных ситуаций.

В некоторых ситуациях причины кроются в семейном окружении: повышенная обеспокоенность родителей, передаваемые страхи перед природными явлениями и нехватка общения.

