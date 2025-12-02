Зимний сезон открыли в Балашихе

Яркое концертное и световое шоу открыло главный ледовый каток в парке «Пехорка». Для гостей работали тематическая фотозона, чайная станция и теплая зона отдыха.

В Пестовском для взрослых и детей провели игровую программу и театрализованную постановку «Чудеса случаются».

«Первого декабря мы традиционно даем старт одному из любимейших проектов — „Зима в Подмосковье“. Мы постарались сделать так, чтобы каждый нашел занятие по душе — и дети, и взрослые. Всю зиму в парках Балашихи будут проходит культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, присоединиться к которым мы приглашаем наших жителей», — сказал глава городского округа Сергей Юров.

В первый день зимы начала свою работу почта и резиденция Деда Мороза. Жители Балашихи смогут написать письмо волшебнику и пообщаться с ним в парке «Пехорка» до 14 января. Почта будет работать в двух парках Балашихи — «Пехорка» и «Пестовский» до 31 декабря.

Всего в городском округе Балашиха планируется организовать более 20 катков, которые будут залиты при достаточном снежном покрове и устойчивой минусовой температуре. Также будет открыта лыжня в Ольгинском и Пестовском лесопарках.

Следить за расписанием мероприятий и новостями можно на официальных страницах парков Балашихи в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.