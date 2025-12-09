Зимний фестиваль «Mash на Горке» пройдет в декабре в Москве

В парке 50-летия Октября в Москве состоится фестиваль тюбингов «Mash на Горке» . Он стартует 13 декабря, сообщает Постньюс .

На ежегодном фестивале участники соревнуются в скорости спуска с горки на «ватрушках». Они могут сами их украшать и выиграть приз в нескольких номинациях: «Тюю Бинг», «Брухлявый флекс», «Молния Максим» и «Ну и че тут смотреть?», а также в трех секретных номинациях.

В дополнение к основной программе, посетителей ждут интерактивные площадки. Mash «Инструменты для создания новостей» предложит примерить на себя роль журналиста, разгадывать квесты, проявить креативность и проверить знание языка. Mash-room «Рыбалка» станет местом семейного отдыха, где можно будет «поймать» медийный приз. На площадке Mash на Мойке «Сосули» расположится кольцеброс для участников всех возрастов и зона отдыха с удобными креслами-мешками.

Организаторы также анонсируют проведение быстрых конкурсов, создание тематических фотозон, диджейский сет и утреннюю зарядку под руководством Анастасии Тукмачевой — известного спортивного блогера, амбассадора движения «Здоровое Отечество», участницы ультрамарафонов и победительницы первого российского экстремального триатлона.

