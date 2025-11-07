«Зима в Москве»: в столице помогут с продвижением локальным брендам

В столице продолжают прием заявок для участия в проекте «Зима в Москве»

Локальные производители могут подать заявку на участие в проекте «Зима в Москве». Первый этап завершится 10 ноября, по его итогам отберут свыше 700 брендов, сообщает газета «Известия» .

«Буквально на второй день после старта проекта мне позвонил менеджер и сказал, что почти все продано и нужна еще поставка. В тот момент я поняла, что могу хорошо зарабатывать на любимом деле, и решила уйти с основной работы», — рассказала одна из участниц, основательница бренда вязаных игрушек Екатерина.

Как уточняется на портале mos.ru, программа помогает компаниям представлять свою продукцию наравне с крупными российскими марками.

Предприниматели отмечают, что вовлечение в подобные мероприятия доказывает действенность городских программ в сфере всестороннего развития предпринимательства, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на прибыли.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.