Зима опаздывает: Вильфанд рассказал о погоде на выходные

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что конец недели, 29 и 30 ноября, будут теплыми: температура поднимется выше нормы на 5-6 градусов, сообщает «Вечерняя Москва» .

28 ноября ожидается поступление воздушных масс с юго-западного направления. Температура в ночное время составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, а днем — от плюс 4 до плюс 6 градусов. Подобно сегодняшнему дню, это на 6 градусов превысит средние показатели для этого времени года.

В субботу и воскресенье температурные аномалии будут менее выражены. Ночью столбик термометра опустится примерно до 0 градусов (от минус 1 до плюс 1). В области ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем температура поднимется до плюс 1—плюс 3 градусов, а по области — от 0 до плюс 5 градусов.

Стоит отметить, что даже такие показатели на 3−4 градуса выше средних многолетних значений.

Ожидается ясная, солнечная погода без осадков. Ветер будет слабым, практически штиль, что совсем нетипично для этого времени года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.