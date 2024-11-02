Зима окончательно наступит на Урале уже в ближайшее время

Главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко рассказала, что в большинстве районов Свердловской области снег будет наблюдаться уже в течение ближайших дней, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

«Приближается циклон, который принесет осадки, мокрый снег, дождь, переходящий в снег. Установится снежный покров. В самых южных районах области будет мало снега», — отметила эксперт.

По ее словам, зима приходит точно в срок: по климатическим характеристикам, первая декада ноября — это период, когда устанавливается зимний погодный режим, и температура устойчиво держится ниже нуля градусов, начинается образование снега. В Екатеринбурге зимние условия зафиксируют уже с завтрашнего дня.

Этот циклон не будет последним, и вскоре он охватит не только Южный, но и весь Урал, где зимний режим погоды установится приблизительно 6–7 ноября, добавила Шепоренко. За исключением текущего циклона, который проходит сегодня и завтра, ожидается, что больших изменений не произойдет.

Ноябрь, согласно данным Гидрометцентра, ожидается теплее обычного, также возможны колебания температур. В данный момент наблюдается небольшое похолодание, однако в дальнейшем прогнозируется легкое потепление, заключила синоптик.