«Жужжалка» передала два кодовых слова на фоне блэкаута в Киеве

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», 7 октября прервала гул и выдала две радиограммы со словами «МНИТЕЛЬНЫЙ» и «КУПОЛ», сообщает «Царьград» .

Профильный ресурс «УВБ-76 логи» заявил, что станция вышла в эфир после короткого затишья. Первое сообщение прозвучало в 19:05 по московскому времени, второе — в 20:36.

«НЖТИ 42820 МНИТЕЛЬНЫЙ 5821 6631» — такую радиограмму в 19:05 зафиксировал ресурс «УВБ-76 логи».

Во втором сообщении станция передала код «НЖТИ 49569 КУПОЛ 4747 6831».

По данным «Царьграда», радиограммы прозвучали на фоне ударов дронов по энергообъектам Украины, которые привели к блэкауту в Киеве. Издание также упомянуло появившиеся накануне в США сведения о возможном скором введении санкций против российской спутниковой группировки. Аналитики, на которых ссылается источник, не исключили связи слова «купол» с этими событиями, но подтверждений не привели.

Британская телерадиокомпания BBC в своем расследовании утверждала, что военные используют частоту УВБ-76 для передачи приказов, а всплески голосовых сообщений совпадают с политическим обострением. Ранее Sunday Times сообщила о возрождении в России советской системы «Периметр», с которой СМИ связывают станцию.

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