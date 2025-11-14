Жуткие кадры: волгоградский педагогический университет зарос плесенью

Студенты Волгоградского вуза пожаловались на плесень в общежитии

Учащиеся Волгоградского государственного социально-педагогического университета обнародовали шокирующие кадры из общежития № 2 на улице Хиросимы, где на стенах первого этажа видны масштабные плесневые образования, сообщает портал «Волгоград онлайн» .

Как пояснили студенты, проблема вызвана хронической сыростью — на межэтажных площадках скапливается вода, на потолке наблюдается постоянный конденсат, а системы вентиляции не справляются с влажностью.

При этом ректор вуза Александр Коротков отказался от комментариев, сбросив звонок журналиста, а сотрудник охраны предложил обращаться «в рабочее время».

Студенты отмечают, что после снижения интенсивности отопления видимый конденсат уменьшился, однако основная масса плесени осталась без изменений.

