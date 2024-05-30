Журналисты Подмосковья могут стать участниками конкурса СМИ «Слово в защиту»

Подать заявку на участие в конкурсе «Слово в защиту» уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности можно до 1 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

«Приглашаю к участию в конкурсе журналистов, которые освещают события на правозащитную тему, — сказала Ирина Фаевская. — Вы не только поднимаете сложные и важные вопросы наших жителей, но и тем самым помогаете их решать. В частности, благодаря вашей работе мы узнаем о людях, которым необходима наша помощь».

Конкурс проводится по трем номинациям: «Правовое просвещение», где участвуют журналистские материалы, посвященные соблюдению конституционных прав и свобод человека, а также правозащитной деятельности; «Профессия — правозащитник», в такой номинации могут участвовать материалы, посвященные журналистским расследованиям, а также конкретным ситуациям по нарушению прав и свобод граждан и оказанию содействия в их решении. В номинации «Лучший правовой блог» принимаются материалы, посвященные актуальным изменениям законодательства о мерах государственной поддержки граждан.

К творческому соревнованию будут допущены работы, опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Материалы принимаются не позднее 1 ноября 2024 года на адрес электронной почты upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в следующих форматах: PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки.

Награждение победителей состоится в ноябре.

Ознакомиться с положением о конкурсе, а также скачать конкурсные заявки можно по ссылке.

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