Журналисты Подмосковья могут подать заявку на премию «ШУМ» в номинации «Голос региона»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» предлагает журналистам, блогерам и медиаспециалистам из Московской области стать участниками премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» в номинации «Голос региона». Она создана специально для тех, кто с любовью и профессионализмом рассказывает о жизни своей малой родины. Подать заявку можно до 17 августа по ссылке: premiyashum.ru . Об этом сообщают организаторы премии.

В номинации «Голос региона» могут поучаствовать представители самых разных профессий, работающие в региональных СМИ, а также авторы, ведущие собственные медиапроекты в возрасте от 18 до 35 лет. Здесь нет строгих рамок формата — медиапроектом может быть все, что создает и распространяет смысл: цикл телепередач или видеороликов, статьи, блоги и видеоблоги, новостные телеграм-каналы, подкасты, сайты, публикации в печатных СМИ, документальные фильмы, анимация и многое другое. Главное, чтобы материалы были опубликованы с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года.

В премии можно участвовать и с коллективным проектом. В этом случае один человек — представитель команды — подает заявку от имени проекта, а остальные участники также регистрируются на сайте премии, указывая название проекта и данные представителя. На очный этап конкурса сможет поехать до трех человек от команды.

Цель премии «Шум» — объединить и поддержать талантливую молодежь, которая создает общественно значимый контент, поднимает важные темы и формирует позитивный образ регионов. Авторы могут рассказывать о культурной жизни и внутреннем туризме, снимать репортажи о значимых событиях, брать интервью у почетных жителей, поднимать вопросы экологии, экономики и социальных изменений. «Голос региона» — совместная номинация проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и арт-кластера «Таврида» — это возможность для жителей Московской области донести свою историю до широкой аудитории и быть услышанным на федеральном уровне.

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» открывает сотням тысяч людей путь к развитию, карьерному росту и реализации потенциала. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» — наш флагманский медиапроект, уже объединяющий авторов из 89 регионов России. Партнерство с премией «ШУМ» даст возможность еще большему числу талантливых медиатворцов заявить о себе на всю страну, представить свои идеи и проекты в профессиональном сообществе. В регионах рождаются истории, которые способны вдохновлять, менять восприятие и формировать облик России — и мы хотим, чтобы эти голоса звучали все громче», — отметил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победителей номинации «Голос региона» ждет признание профессионального медиасообщества и денежный призовой фонд. За первое место предусмотрено вознаграждение в 600 тыс. рублей, за второе – 300 тыс. рублей, за третье – 100 тыс. рублей. Но главный результат участия – это возможность влиять на медиаповестку страны и стать амбассадором своего региона.

В прошлом году премия «ШУМ» собрала более 10 тыс. заявок от медиаспециалистов из всех уголков России. Каждая из них стала примером того, как авторский контент может укреплять ценности, сохранять культурное и историческое наследие, объединять людей. В этом году конкурсная программа включает 12 номинаций – от детских и студенческих до федеральных.

«Впервые премия «ШУМ» прошла в прошлом году и сразу показала свою актуальность — более 10 тыс. медиаспециалистов со всей России оставили заявки на участие. И каждая из них — это сильный, общественно полезный и яркий проект, направленный на укрепление наших ценностей, поддержание культурного и исторического наследия. В этом году мы увеличили призовой фонд до 12 млн рублей. Надеемся, что определим лучших медиаспециалистов и поощрим молодых журналистов, блогеров и авторов медиапроектов», — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Регистрация участников открыта до 17 августа. Затем с 5 по 20 сентября экспертный совет проведет оценку проектов, с 29 сентября по 18 октября пройдет народное голосование и уже рамках финала 24 октября состоится очная оценка сильнейших работ. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 25 октября 2025 года в Национальном центре «Россия».

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области в лице АНО «Молодежный центр «ШУМ». Партнер премии — президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Проект «ТопБЛОГ» и Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» организуется в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».