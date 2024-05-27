Журналисты Forbes перевели название российского танка «Громозека» как «Гомосека»

сегодня в 12:19

В Forbes вышел материал про российскую военную технику, журналисты издания превратили танк «Громозека» в «Гомосеку», сообщает Baza .

Военную технику ВС РФ в последнее время начали обшивать дополнительной броней. Это делают из-за частых ударов FPV-дронов.

Среди фотографий в издании был танк с надписью «Громозека». Его назвали в честь героя известного советского мультфильма «Тайна третьей планеты».

В Forbes данный мультик, скорее всего, не смотрели, поэтому перевели название танка как «Гомосека» — Homosexual.