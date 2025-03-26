Журналистов РФ приглашают поучаствовать в проекте «Ранняя диагностика аутизма»

Авторы 20 лучших материалов (в любом формате: текст, видео, аудио) получат премии в размере 15 тыс. рублей (до вычета налога).

Организаторами выступил фонд Андрея Первозванного и центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

С 2022 года в России реализуется государственная стратегическая программа уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка «Сопровождение через всю жизнь».

Одним из направлений программы является формирование доступной общественной среды для людей с РАС, а также содействие в расширении возможностей для реабилитации, абилитации людей с РАС.

Специалисты отмечают, что определяющее значение в реабилитации, абилитации, социализации детей с РАС имеет ранняя диагностика аутизма, которую возможно проводить в возрасте полутора-двух лет.

Задачи журналистского межрегионального проекта «Ранняя диагностика аутизма»:

рассказать истории родителей, которые обнаружили признаки РАС у своих детей в раннем возрасте и на более позднем этапе развития ребенка;

представить объяснения экспертов необходимости ранней диагностики РАС;

объяснить последовательность несложных действий, которые помогут не пропустить появляющиеся признаки возможного РАС;

проинформировать о доступной помощи специалистов (медицинских работников, представителей профильных НКО) на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.

Предлагается пообщаться с родителями детей с РАС об их опыте диагностики аутизма, побеседовать с сотрудниками медицинских учреждений (терапевты) об их опыте ранней диагностики РАС (при необходимости, отметить важность повышения квалификации детских врачей на предмет раннего выявления аутизма), опубликовать в виде инфографики (или в ином виде) основные особенности поведения ребенка, которые могут сигнализировать о возможном РАС (экспертные материалы размещены на сайте фонда Андрея Первозванного в новости о старте журналистского проекта «Ранняя диагностика аутизма»).

Ранняя диагностика РАС возможна благодаря усилиям родителей и терапевтов — именно они могут увидеть первые признаки аутизма и вовремя принять меры для полноценной диагностики и последующего наблюдения за развитием ребенка.

Журналистская работа позволит не только привлечь внимание молодых родителей и будущих мам и пап к актуальной (а во многих случаях судьбоносной) теме раннего выявления РАС, но и побудит медицинских сотрудников, управленцев разного уровня совершенствовать систему ранней диагностики РАС.

Для участия в проекте необходимо опубликовать в период с 24 марта по 4 апреля 2025 года журналистский материал (в любом формате: текст, видео, фото) о ранней диагностике РАС. Далее нужно будет заполнить анкету участника проекта и привести в анкете ссылку на опубликованный материал.

Экспертный комитет из руководителей фонда Андрея Первозванного и центра «Наш солнечный мир» определит 20 работ, которые наиболее полно и ярко представляют тематику ранней диагностики аутизма. Авторам лучших работ будут выплачены премии в размере 15 000 рублей (до вычета налога).

Проект «Ранняя диагностика аутизма» организован в развитие проведенного в декабре 2024 года проекта «Один день вместе», в рамках которого журналисты провели время с семьей с ребенком с РАС, написали репортаж о повседневных радостях и сложностях, с которыми семья сталкивается, и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Статьи журналистов были собраны на странице сайта, чтобы показать судьбу детей с РАС в разных уголках нашей страны.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (2023 год) в мире каждый 100-й ребенок имеет расстройство аутистического спектра. Родители детей с аутизмом часто боятся признавать наличие проблем у ребенка, тем самым замедляя процесс его развития.

Врачи часто с осторожностью диагностируют РАС: к сожалению, некоторые педиатры плохо осведомлены об особенностях такого малыша и советуют родителям «подождать и он обязательно догонит сверстников», либо ошибочно приписывают ему различные психические расстройства.