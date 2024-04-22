Журналистов Подмосковья приглашают на Всероссийский конкурс «Голос Кавказа»

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Чеченская региональная общественная организация «Союз молодежи» при содействии министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и ФАДН России проводит ежегодный Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России А. А. Кадырова, сообщает пресс-служба организаторов.

Прием заявок на участие в XII Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа — 2024» продлится до 15 июля 2024 г.

На конкурс принимаются радио работы по трем номинациям: «Утреннее шоу», «Тематическая программа» и «Ежедневная информационная программа».

Министерство приглашает радиожурналистов Московской области принять участие в конкурсе фестиваля.

Ознакомиться с условиями конкурса, а также скачать заявку/анкету участника конкурса можно на сайте: www.golos-kavkaza.ru, в разделе документы.

Конкурсные работы и заполненные анкеты участников необходимо отправить на электронный адрес: festival-rv@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.